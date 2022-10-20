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04:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

СПЧ провел мониторинг кампании по призыву резервистов

Президентский совет по правам человека (СПЧ) направил в правительство доклад с анализом кампании по мобилизации. Докладчики указывают на острую необходимость доработки мобилизационного законодательства, введение единых выплат для резервистов и возможность отмены новогодних праздников в регионах для обеспечения солдат всем необходимым.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доклад СПЧ «О результатах мониторинга реализации Указа президента о частичной мобилизации» должны были направить правительству еще неделю назад. Планы поменялись из-за новостей о массовом вручении повесток гражданам в подъездах и у станций метро в Москве и Петербурге. В результате правозащитники дополнили доклад соответствующим пунктом. Комментируя итоговый документ, глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что «все мобилизационные мероприятия носят адресный характер» и должны осуществляться «в отношении отдельно взятого гражданина»: «Но ни в коем случае не методами “облав” в транспорте, дома и на работе».

Каждый такой случай должен быть проверен «на предмет возможного злоупотребления полномочиями» со стороны военкоматов и МВД, говорится в докладе.

Правозащитники напоминают о «наделении граждан, призванных на военную службу по мобилизации, статусом военнослужащих по контракту». Льготы и социальные гарантии, предусмотренные для контрактников, продолжают они, полагаются и мобилизованным. Тут же СПЧ ставит вопрос об альтернативной гражданской службе (АГС) для священников. Со ссылкой на Конституционный суд СПЧ полагает: правом на АГС служители церкви должны наделяться «даже в отсутствие специального указания в законе о мобилизации».

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В пункте об «информационном взаимодействии органов власти с населением» члены СПЧ констатируют безответственное отношение ряда губернаторов к «обеспечению призыва». Отсутствие разъяснений о порядке мобилизации, общем числе призываемых граждан, очередности и критериях призыва «способствовало повышению напряженности в обществе». В СПЧ отмечают, что между объявлением мобилизации и первыми разъяснениями властей прошла неделя, за это время «население России было подвергнуто массированной информационной атаке, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании». Результатом СПЧ в том числе называет протесты, которые прошли в России в конце сентября. Напомним, правозащитный проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) указывал, что за несколько дней митингов были задержаны более 1,3 тыс. человек по всей стране.

Сюда же отнесены такие проблемы, как призывы многодетных отцов, родителей детей-инвалидов и отсутствие в военкоматах учетной информации о медиках. «Имеют место неточности в критериях предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в законе о мобилизации», — констатируют авторы. Правозащитники указывают на расхождение в критерии призыва многодетных отцов, имеющих трех или четырех детей в возрасте до 16 лет, и просят изменить закон. Это расхождение в среду прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что обсудил вопрос с Минобороны и узнал об «отмене решения о призыве в отношении более 9500 отцов», имеющих трех и более детей.

Также глава СПЧ сообщает, что просил правительство и Минобороны об отсрочке для учителей и врачей из сельской местности, но не встретил поддержки. Отсутствие медкомиссий в военкоматах, говорится в докладе, привело к призыву негодных к службе: «Имеется информация о случаях гибели лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в связи с ухудшением здоровья при прохождении боевой подготовки».

СПЧ требует «возбудить уголовные дела по каждому случаю» и законодательно предусмотреть военно-врачебные комиссии.

Примерно в половине субъектов РФ региональные власти установили дополнительные льготы и социальные гарантии для мобилизованных, напоминают правозащитники, указывая на разницу в подходах. Ранее «Ъ» сообщал, что разовые выплаты мобилизованным в одних регионах могут составлять 100 тыс. руб., в других — 300 тыс. руб. Однако в некоторых субъектах мер поддержки нет вовсе, указывают члены СПЧ на «дискриминацию граждан». Следует «установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат» для мобилизованных, полагают в совете. Отметим, 19 октября Владимир Путин заявил о необходимости «установить довольствие мобилизованным» в размере не менее 195 тыс. руб.

Совет фиксирует «большое число случаев уклонения кредитных организаций» от предоставления кредитных каникул, в том числе добровольцам, и предлагает законодательно «исключить лазейки для подобной практики». Помощь в приобретении медикаментов и личного снаряжения мобилизованным оказывает лишь «малая часть» регионов, нужен федеральный источник финансирования и компенсации за ранее приобретенное снаряжение, уверены докладчики.

В заключение, помимо выводов о необходимости законодательных дополнений, «уточняющих и расширяющих перечень лиц, имеющих отсрочку по призыву на военную службу по мобилизации, а также уточняющих порядок призыва», СПЧ предлагает регионам «взвешенно подходить к вопросу о планировании торжественных и праздничных мероприятий»: «Недопустима ситуация, когда регионы отказывают в помощи лицам, призванным на военную службу по мобилизации, ссылаясь на нехватку средств, но при этом сохраняют праздничные сметы неизменными».

Мария Старикова

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