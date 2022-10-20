В ЕК заявили, что подаренная Путиным Берлускони водка может быть нарушением санкций

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не исключает, что в случае якобы подаренной президентом РФ Владимиром Путиным бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони водки речь может идти о нарушении антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом пишет в четверг агентство DPA со ссылкой на представителя ЕК.
В Еврокомиссии указали на то, что в апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз из России в ЕС таких ликеро-водочных изделий, как водка. При этом соответствующая правовая база не предусматривает исключений для подарков, отметила представитель ЕК. Она сообщила, что за реализацию санкций на практике отвечают страны — члены ЕС, так что имело ли место в случае с подарком Берлускони нарушение санкционного режима, должны выяснять власти Италии.
Во вторник итальянское агентство LaPresse сообщило, что экс-премьер, отметивший 29 сентября 86-летие, якобы заявил, «что немного восстановил отношения» с Путиным. В частности, он рассказал, что российский лидер на его день рождения «прислал 20 бутылок водки и очень доброе письмо». Позднее партия политика выступила с официальным опровержением информации LaPresse.