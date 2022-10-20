09:24 (мск), источник: © РИА Новости
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма.
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«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — говорится в документе.
Минэкономразвития становится правопреемником Ростуризма, в том числе по судебным обязательствам агентства.
Президентский указ вступает в силу со дня подписания.
Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Федеральное агентство по туризму существовало с 2004 года, с 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова.