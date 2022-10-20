Пасечник опроверг ограничения в ЛНР после введения военного положения

«Повторю, Луганщина 8 лет живет в условиях военного положения и сегодняшний указ направлен на его оформление в рамках российского законодательства. Никаких нововведений и последствий для гражданского населения, как это преподносят вражеские СМИ не последует», — заявил Пасечник РИА Новости.
Врио главы ЛНР уточнил, что указ принят исключительно с целью продолжать проводимые ранее мероприятия по охране объектов инфраструктуры, защите людей и мобилизации экономики, чтобы обеспечить безопасность жителей республики «от агрессии киевского режима и обеспечить крепкий тыл фронту».
Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), особого режима в ряде регионов и базового уровня готовности в остальных.