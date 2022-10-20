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14:05 (мск), источник: © РИА Новости

Пасечник опроверг ограничения в ЛНР после введения военного положения

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник опроверг сообщения об ограничения для граждан после введения военного положения.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Повторю, Луганщина 8 лет живет в условиях военного положения и сегодняшний указ направлен на его оформление в рамках российского законодательства. Никаких нововведений и последствий для гражданского населения, как это преподносят вражеские СМИ не последует», — заявил Пасечник РИА Новости.

Врио главы ЛНР уточнил, что указ принят исключительно с целью продолжать проводимые ранее мероприятия по охране объектов инфраструктуры, защите людей и мобилизации экономики, чтобы обеспечить безопасность жителей республики «от агрессии киевского режима и обеспечить крепкий тыл фронту».

Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), особого режима в ряде регионов и базового уровня готовности в остальных.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
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