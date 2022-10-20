В Совфеде предложили подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей [пользоваться] достаточно напряженно. Наверное, имеет смысл», — заявил Джабаров в видеоинтервью «Парламентской газете».
Он напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года. «Половина первого года проходила в учебке. Когда был военнослужащий второго года — это уже был готовый боец. Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба», — сказал парламентарий.
«Если бы армия была такая, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», — добавил он.
При этом первый зампред международного комитета СФ подчеркнул, что решение данного вопроса относится к ведению президента страны и Министерства обороны РФ.