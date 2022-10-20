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14:48 (мск), источник: ТАСС

В Совфеде предложили подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

Источник: РИА "Новости"

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей [пользоваться] достаточно напряженно. Наверное, имеет смысл», — заявил Джабаров в видеоинтервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года. «Половина первого года проходила в учебке. Когда был военнослужащий второго года — это уже был готовый боец. Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба», — сказал парламентарий.

«Если бы армия была такая, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», — добавил он.

При этом первый зампред международного комитета СФ подчеркнул, что решение данного вопроса относится к ведению президента страны и Министерства обороны РФ.

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