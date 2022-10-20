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Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Как уточняется в тексте закона, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.