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14:45 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Как уточняется в тексте закона, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.

Источник: © РИА Новости

Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, указывалось в пояснительных материалах.

На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям — участникам эксперимента, осуществления розничной торговли лекарствами, требований к доставке препаратов гражданам, а также правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.

Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.

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