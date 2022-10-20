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16:01 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В России введут кредитные каникулы для предпринимателей, призванных на военную службу по мобилизации, закон об этом подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о владельцах и единственных участниках ООО, являющихся руководителем юрлица, — субъектов малого и среднего бизнеса.

Закон распространяется на займы и кредиты, в том числе ипотечные, взятые до мобилизации.

Так, заемщик может до конца 2023 года обратиться в банк за кредитными каникулами на срок своей мобилизации плюс 90 дней. Льготный период продлевается на время, проведенное в госпитале по ранению или болезни, либо в случае признания заемщика «безвестно отсутствующим».

Также предусмотрена приостановка исполнительных производств по долгам мобилизованных, а для граждан, признанных банкротами, снимается запрет на открытие банковских счетов для получения выплат за участие в СВО.

Максимальный размер подлежащих прекращению обязательств по кредитам погибшего мобилизованного либо ставшего инвалидом I группы установит правительство и ЦБ. Этот лимит будут определять в зависимости от видов кредитов.

Согласно пояснительной записке, сегодня в России 797 тысяч ООО — субъектов малого и среднего предпринимательства с единственным владельцем-мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет, выполняющим функции единоличного исполнительного органа. Задолженность по кредитам на 1 сентября 2022 года была у 71,4 тысячи таких ООО, а их портфель кредитов составлял 1,18 триллиона рублей.

Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

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