Захарова: Трасс запомнится катастрофической безграмотностью

«Такого позора (премьера) Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — отметила Захарова.
Трасс ранее сегодня объявила, что уходит в отставку, несмотря на свои заявления двухдневной давности о нежелании покидать пост. В своем выступлении перед репортерами на Даунинг-стрит, 10 она заявила, что пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности» и не может оставаться на посту премьера и лидера Консервативной партии.
Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон, Трасс вступила в должность 6 сентября. Как отмечает BBC, Трасс войдет в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту. Она продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.
Верхушка Консервативной партии Великобритании начала обсуждение возможной отставки Трасс после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях.