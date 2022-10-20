Премьерство Лиз Трасс стало самым краткосрочным в истории Великобритании

Утром 20 октября Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Трасс уже встречалась с Грэмом Брейди, главой «Комитета 1922 г.» в партии консерваторов: он обычно занимается выборами лидера партии и по совместительству премьера. Ряд парламентариев-тори ранее призвали Трасс уйти в отставку, а часть подтвердила, что направила Брейди письма о недоверии премьеру.
Еще два дня назад, 18 октября, Трасс заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. По данным Daily Mail, более 100 тори тогда были готовы направить Брэди письма о недоверии Трасс.
Этот метод считается неэкологичным. Необходимость фрекинга мотивировалась энергетическим кризисом. 19 октября лейбористы предложили в парламенте сохранить мораторий, но их резолюция не прошла.
В предвыборном манифесте консерваторов 2019 г. был пункт с обещаниями не разрешать фрекинг, пока не будет научно доказана безопасность этого метода. В отчете Британской геологической службы (BGS), подготовленном по заказу правительства, говорится, что прогнозирование подземных толчков, связанных с гидроразрывом пласта, пока «остается научной проблемой».
Несмотря на то, что 19 октября резолюция лейбористов о сохранении моратория на фрекинг не прошла, Трасс столкнулась с влиятельной оппозицией в собственной партии.
Его поддержала и экс-министр спорта Трейси Крауч. В целом от голосования воздержались 40 депутатов-тори, включая экс-премьера Бориса Джонсона.
Как сообщил Sky News, 20 октября депутат от Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что ряд депутатов Консервативной партии заставляли однопартийцев голосовать за разрешение фрекинга. По словам Брайанта, физическому воздействию подвергся тори Александр Стаффорд (его толкали соседи). Брайант утверждает, что члены кабмина «кричали» на колеблющихся депутатов, а один из парламентариев был даже выведен из зала приставами.
Консервативная партия оказалась в тяжелом положении: формально назначить голосование о доверию Лиз Трасс было невозможно до сентября 2023 г., лидер пользуется иммунитетом в течение календарного года. Но и оставлять Трасс в должности премьера было неприемлемо, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Скандал в парламенте вызвал колоссальное неприятие среди членов парламента и в обществе, говорит эксперт. Добровольная отставка Трасс избавила консерваторов от необходимости самостоятельного принятия решений.