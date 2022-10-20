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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В Новой Зеландии приняли закон «О простом языке» для общения чиновников с гражданами

Парламент Новой Зеландии одобрил в третьем чтении законопроект, обязывающий чиновников использовать при общении с людьми простой и понятный язык. По мнению авторов закона, исключение из официальных заявлений, документов и с сайтов жаргона, сложных слов, оборотов и предложений, канцеляризмов, слишком напыщенной и витиеватой лексики сделает общение с чиновниками более понятным, а демократию — более доступной. Закон вступит в силу после утверждения его генерал-губернатором, представляющим в стране главу государства — короля Карла III.

Источник: AP 2022

Законопроект «О простом языке» был разработан членом новозеландского парламента Рейчел Бояк в сентябре 2021 года. Составлялся он на основе уже имеющегося в мире опыта: аналогичный закон в 2010 году был принят в США. Как сформулировано в новозеландском законопроекте, «простым языком» является такой язык, который «понятен конкретной целевой аудитории» и который «ясен, точен и хорошо организован».

Бояк поясняет, что «люди имеют право понимать, чего хочет от них правительство, какие у них есть права и что им положено от властей».

Законопроект, как ни странно, вызвал ожесточенные дебаты в парламенте в ходе всех трех чтений, и их участники с обеих сторон пространно цитировали Шекспира, Чосера и Вордсворта. Представители оппозиции называют ситуацию «надуманной», а предложенный законопроект — «самым глупым в эту сессию» и утверждают, что реализация закона «обойдется в миллионы долларов», поскольку придется назначать целую армию чиновников, которые будут проверять написанное.

Сторонники закона, со своей стороны, говорят, что «цветистый, недоступный пониманию язык» лучше использовать в поэзии и литературе, а не в официальных документах.

По их словам, проблема доступности и простоты языка в стране стала настолько острой, что одна из благотворительных организаций учредила ежегодную премию «Простого языка». Противники закона тем не менее грозят отменить его, как только их партии придут к власти.

Среди тех, кто отдал большинство голосов за новый закон, представители Лейбористской партии, Партии зеленых Аотеароа и Партии маори. Против голосовали представители Национальной партии Новой Зеландии.

Алена Миклашевская

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