17:49 (мск), источник: Коммерсантъ
В Новой Зеландии приняли закон «О простом языке» для общения чиновников с гражданами
Парламент Новой Зеландии одобрил в третьем чтении законопроект, обязывающий чиновников использовать при общении с людьми простой и понятный язык. По мнению авторов закона, исключение из официальных заявлений, документов и с сайтов жаргона, сложных слов, оборотов и предложений, канцеляризмов, слишком напыщенной и витиеватой лексики сделает общение с чиновниками более понятным, а демократию — более доступной. Закон вступит в силу после утверждения его генерал-губернатором, представляющим в стране главу государства — короля Карла III.