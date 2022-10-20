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20:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Иностранцев будут выдворять из России за пропаганду ЛГБТ

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Петр Толстой. Как сообщил депутат Александр Хинштейн, в первом чтении законопроект могут рассмотреть уже 27 октября.

Источник: Reuters

Как следует из законопроекта, выдержку из которого приводит ТАСС, за пропаганду нетрадиционных ценностей среди взрослых иностранцам грозит административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. За аналогичные действия среди несовершеннолетних — штраф от 200 тыс. до 400 тыс. руб. и депортация из страны.

Административные штрафы за пропаганду среди взрослых для граждан России составят до 4 млн руб., среди детей — до 5 млн руб. Кроме этого, предлагается запрещать выдачу прокатного удостоверения фильмам, в которых содержится пропаганда. В СМИ и рекламе также предлагается запретить распространять такую информацию.

Законопроект также предлагает ввести механизм, который ограничит доступ детей к просмотру или прослушиванию информации, содержащей пропаганду нетрадиционных ценностей. Для подтверждения возраста предлагают ввести коды или иные способы идентификации.

17 октября прошли парламентские слушания по соответствующим законодательным инициативам. Пакет поправок поддержали депутаты и сенаторы, а также приглашенные на слушания представители Генпрокуратуры, Роскомнадзора, Министерства культуры и религиозных конфессий.

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