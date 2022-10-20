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Спецоперация на Украине
22:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Израиля провел телефонные переговоры с главой МИД Украины

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. Они обсудили военные действия на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии премьера Израиля.

Источник: AFP 2022

Во время разговора Дмитрий Кулеба рассказал Яиру Лапиду о ходе военных действий на Украине. Господин Лапид выразил беспокойство возможным сотрудничеством России и Ирана. Ранее Украина обвинила Иран в продаже дронов Shahed-136 России, однако и Иран, и Россия категорически это отрицают.

Разговор израильского премьера и украинского министра иностранных дел состоялся вечером 20 октября. Более подробной информации о переговорах не приводится. МИД Украины пока не сообщал о разговоре.

Ранее, 18 октября, Дмитрий Кулеба сообщил о намерении обратиться к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО. Вчера, 19 октября, в Израиле заявляли, что поставки оружия украинской стороне не планируются. На 20 октября были запланированы переговоры глав Минобороны Украины и Израиля, но они были отложены на неопределенный срок. По информации канала N12, это произошло по инициативе Украины.

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