Премьер Израиля провел телефонные переговоры с главой МИД Украины

Во время разговора Дмитрий Кулеба рассказал Яиру Лапиду о ходе военных действий на Украине. Господин Лапид выразил беспокойство возможным сотрудничеством России и Ирана. Ранее Украина обвинила Иран в продаже дронов Shahed-136 России, однако и Иран, и Россия категорически это отрицают.
Разговор израильского премьера и украинского министра иностранных дел состоялся вечером 20 октября. Более подробной информации о переговорах не приводится. МИД Украины пока не сообщал о разговоре.
Ранее, 18 октября, Дмитрий Кулеба сообщил о намерении обратиться к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО. Вчера, 19 октября, в Израиле заявляли, что поставки оружия украинской стороне не планируются. На 20 октября были запланированы переговоры глав Минобороны Украины и Израиля, но они были отложены на неопределенный срок. По информации канала N12, это произошло по инициативе Украины.