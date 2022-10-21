06:49 (мск), источник: РБК
Совет ЕС достиг соглашения по борьбе с энергетическим кризисом
Страны Евросоюза достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом, сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Совет ЕС достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность преобладают», — написал он в «Твиттере». По его словам, лидеры «договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение лидеров Евросоюза. Она отметила, что речь идет о «стратегическом руководстве по энергетическому пакету — от совместных закупок до инвестиций».
«Совет ЕС согласился с тем, что в свете продолжающегося кризиса необходимо ускорить и активизировать усилия по сокращению спроса, обеспечению надежности поставок, отказу от нормирования и снижению цен на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий по всему союзу, а также с тем, что целостность единого рынка должна быть сохранена», — говорится в заявлении.
ЕК должна оценить влияние мер по борьбе с кризисом на существующие долгосрочные контракты.
Речь идет, в частности, о добровольной совместной закупке газа, за исключением обязательного агрегирования спроса в объеме, эквивалентном 15% от потребностей, «динамическом ценовом коридоре» на газ, «энергетической солидарности» в случае перебоев с поставками газа, усилиях по экономии.
По словам Мишеля, перед странами ЕС стоят три задачи: снижение цен на газ, гарантии безопасности поставок и продолжение работы по сокращению спроса.
В середине октября Еврокомиссия в рамках борьбы с ростом цен на газ и предотвращения перебоев с поставками предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом как трубопроводным газом, так и СПГ в случае нехватки и предупреждать о планах закупить более 0,5 млрд куб. м.
Среди других предложений — обязательное участие стран ЕС в совместной закупке для удовлетворения не менее 15% их целевых показателей заполнения хранилищ (для этого компании смогут сформировать европейский консорциум по закупкам) и внедрение механизма ограничения цен на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF) (речь идет об установлении динамического предела цены для транзакций). Кроме того, государства должны продолжить усилия по сокращению спроса на газ.