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07:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой дать возможность призванным в рамках частичной мобилизации гражданам заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для перевода довольствия членам семьи, копия запроса есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как напомнил Леонов, президент поручил установить минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего не менее 195 тысяч рублей. Но, добавил депутат, что у находящихся в зоне боевых действий мобилизованных «отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам».

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«Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника», — указывается в обращении.

Парламентарий предложил предоставить мобилизованным возможность заполнять соответствующий документ в финансовом отделении воинской части или в момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.

Новая мера, добавил Леонов, может стать альтернативой ситуациям, когда мобилизованных исключают из состава семьи, чтобы ее признали малоимущей и начали выплачивать дополнительную соцпомощь, предложения о чем «звучат все чаще».

Политик просит премьер-министра поручить этот вопрос Минобороны, Минфину, Минтруду, Минэкономразвития и другим заинтересованным органам власти.

Парламентарий также предложил создать межведомственную рабочую группу для выявления системных проблем в социальной поддержке мобилизованных граждан и «выработки оптимальных вариантов их решения».

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