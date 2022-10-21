В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных

Как напомнил Леонов, президент поручил установить минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего не менее 195 тысяч рублей. Но, добавил депутат, что у находящихся в зоне боевых действий мобилизованных «отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам».
«Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника», — указывается в обращении.
Парламентарий предложил предоставить мобилизованным возможность заполнять соответствующий документ в финансовом отделении воинской части или в момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.
Новая мера, добавил Леонов, может стать альтернативой ситуациям, когда мобилизованных исключают из состава семьи, чтобы ее признали малоимущей и начали выплачивать дополнительную соцпомощь, предложения о чем «звучат все чаще».
Политик просит премьер-министра поручить этот вопрос Минобороны, Минфину, Минтруду, Минэкономразвития и другим заинтересованным органам власти.
Парламентарий также предложил создать межведомственную рабочую группу для выявления системных проблем в социальной поддержке мобилизованных граждан и «выработки оптимальных вариантов их решения».