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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

Венгрия добилась исключения из потолка цен на газ

БУДАПЕШТ, 21 окт — РИА Новости. Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Мы договорились, что даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии», — написал Орбан в соцсетях.

По его словам, Венгрии удалось «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа в страну, поскольку другие страны поддержали ее позицию.

«Мы также договорились о том, что если и будет в Европе совместная закупка газа, это не будет обязательно для Венгрии. Так что для нас и дальше остаются открытыми все варианты покупки. Это важно, потому что мы можем снизить цену на энергию в нашей стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке», — отметил он.

Орбан подчеркнул, что «это была долгая битва, но нам удалось защитить интересы Венгрии».

Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине, а последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19, потому что это было «медленно и дорого». По его словам, введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают такие меры.

Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023−2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.

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