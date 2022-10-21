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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме заявили о возвращении домой почти десяти тысяч мобилизованных

В России почти десять тысяч мобилизованных вернули домой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день вернули почти 10 тысяч человек по разным причинам», — сказал Картаполов на вопрос о призванных по ошибке россиянах.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. В военкоматы призывали и мобилизовали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста и других граждан, не подлежащих призывам по критериям Минобороны.

О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

После обнаружения недочетов в большинстве регионов России ошибочно мобилизованных вернули домой, часть военкомов получила выговоры. В частности, в Хабаровском крае половину мобилизованных в регионе мужчин вернули домой, так как они не соответствуют критериям отбора, в Приморском крае это коснулось около 600 граждан, еще 300 человек вернули в Якутии, более 100 — в Белгородской области. В Алтайском крае домой вернулись более 100 мобилизованных ранее мужчин.

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