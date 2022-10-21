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Спецоперация на Украине
11:08 (мск), источник: Ведомости

Медведев пригласил Маска на день победы в Москву

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пригласил на день победы американского бизнесмена и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, таким образом он ответил на вопрос предпринимателя о делах на Артемовском направлении.

Источник: РИА "Новости"

«Кстати говоря, как идут дела в Бахмуте?» — спросил Маск.

В ответ на это Медведев предложил бизнесмену приехать в Москву на день победы. Какой именно это будет день — замглавы Совбеза не уточнил.

Спецоперация России началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время российские войска продолжают спецоперацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил успехи российской армии на Артемовском направлении. По его словам, союзные силы постепенно берут под контроль новые территории и продвигаются вперед. 13 октября в штабе территориальной обороны республики сообщили о взятии под контроль сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.

Сегодня Маск также прокомментировал твит Медведева, в котором тот попрощался с подавшей в отставку премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и поздравил с победой салат латук, назвав этот пост «хорошим троллингом». Речь идет о шутке британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера Великобритании или салат латук в свежем виде.

20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я была избрана членами Консервативной партии», — заявила она. BBC отметила, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней.

Справка
Кто такая Лиз Трасс и как менялись ее политические взглядыЛиз Трасс 20 октября объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Она вошла в историю, пробыв главой правительства всего 45 дней.
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