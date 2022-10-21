Самые необычные блюда со всего мира Суп из птичьих гнезд, жареные ядовитые пауки, "муравьиная икра" и многое другое
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: США могут проверить Маска на предмет угрозы нацбезопасности из-за его высказываний по Украине

В Белом доме обсуждают возможность проверить предприятия и деятельность бизнесмена Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности страны, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Поводом для этого стали намерения Маска приобрести Twitter с группой международных инвесторов, угрозы остановить поставки спутниковой сети Starlink Украине, а также «все более дружественная позиция по отношению к России после серии твитов».

Источник: AP 2022

Собеседники агентства рассказали, что обсуждение возможных проверок находится на ранней стадии. Чиновники в правительстве США и правоохранители изучают доступные инструменты, которые позволят федеральному правительству проверить предприятия Маска.

Один из вариантов — сделать это через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Ведомство рассматривает сделки по приобретению американских предприятий иностранными покупателями. По словам источников Bloomberg, неясно, сможет ли CFIUS предложить законный способ проверки, которая будет включать в себя оценки Госдепа, Министерства обороны и внутренней безопасности.

Поводом для проверки CFIUS сделки Илона Маска с Twitter на $44 млрд является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме предпринимателя.

В группу входят бизнесмен и племянник нынешнего короля Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, биржа цифровых активов, основанная и управляемая уроженцем Китая, Binance Holdings Ltd. и Фонд национального благосостояния Катара.

Bloomberg отмечает, что Комиссия по иностранным инвестициям в США «работает за закрытыми дверям» и редко предает огласке свои проверки. CFIUS также имеет право проверять уже заключенные сделки.

Илон Маск сообщил, что больше не может финансировать проект Starlink на Украине, но через несколько дней передумал и согласился продолжать платить за систему. В октябре он представил свой план урегулирования конфликта на Украине, заявив, что нужно признать Крым российским. Его позиция была раскритикована украинскими властями, на что Маск ответил, что считает себя фанатом Украины, но не третьей мировой войны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как введение военного положения изменит жизнь россиян
«Украина — последнее, о чем мы думаем». Заявление США шокировало Киев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование