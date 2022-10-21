Bloomberg: США могут проверить Маска на предмет угрозы нацбезопасности из-за его высказываний по Украине

Собеседники агентства рассказали, что обсуждение возможных проверок находится на ранней стадии. Чиновники в правительстве США и правоохранители изучают доступные инструменты, которые позволят федеральному правительству проверить предприятия Маска.
Один из вариантов — сделать это через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Ведомство рассматривает сделки по приобретению американских предприятий иностранными покупателями. По словам источников Bloomberg, неясно, сможет ли CFIUS предложить законный способ проверки, которая будет включать в себя оценки Госдепа, Министерства обороны и внутренней безопасности.
В группу входят бизнесмен и племянник нынешнего короля Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, биржа цифровых активов, основанная и управляемая уроженцем Китая, Binance Holdings Ltd. и Фонд национального благосостояния Катара.
Bloomberg отмечает, что Комиссия по иностранным инвестициям в США «работает за закрытыми дверям» и редко предает огласке свои проверки. CFIUS также имеет право проверять уже заключенные сделки.
Илон Маск сообщил, что больше не может финансировать проект Starlink на Украине, но через несколько дней передумал и согласился продолжать платить за систему. В октябре он представил свой план урегулирования конфликта на Украине, заявив, что нужно признать Крым российским. Его позиция была раскритикована украинскими властями, на что Маск ответил, что считает себя фанатом Украины, но не третьей мировой войны.