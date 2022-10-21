Глава Европарламента заявила о растущей проблеме долга ЕС

«Решения стоят денег. В ходе пандемии мы создали долг, который придется выплачивать за счет собственных ресурсов — которых, как мы знаем, недостаточно. Обслуживание большего долга, создание более высокого дефицита требует роста нашей экономики. Рост — это единственный выход, — сказала она. — Нам необходимо пересмотреть долгосрочный бюджет ЕС, чтобы адаптироваться к кризису и обеспечить финансирование новых приоритетных направлений».
«Мы пытаемся найти деньги для оказания гуманитарной помощи Украине, для решения глобального продовольственного кризиса, для борьбы со стихийными бедствиями, для финансирования наших политических амбиций в области энергетики, обороны и стратегической автономии. И это не считая сотен миллиардов, необходимых для восстановления Украины», — сказала она.
Глава Европарламента отметила, что Брюссель вынужден тратить бюджет ЕС не на «приоритетные задачи, а на выплату долга Фонда восстановления и устойчивости» экономики ЕС NextGenerationEU.
«Растущие процентные ставки обязывают нас выплачивать гораздо больше денег, чем планировалось. Это дополнительные 450 миллионов евро в 2023 году. Это становится все труднее объяснить. Погашение долга не является добровольным — мы должны его выплачивать. Если процентные ставки останутся высокими, выплата долга NextGenerationEU сведет на нет все возможности бюджета по борьбе с кризисом и начнет съедать программы ЕС», — пояснила Метсола.