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13:13 (мск), источник: ТАСС

Глава Европарламента заявила о растущей проблеме долга ЕС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен пересмотреть свой долгосрочный бюджет на фоне долгов, которые ставят под вопрос реализацию европейских программ. Об этом заявила в четверг председатель Европарламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе.

Источник: AP 2022

«Решения стоят денег. В ходе пандемии мы создали долг, который придется выплачивать за счет собственных ресурсов — которых, как мы знаем, недостаточно. Обслуживание большего долга, создание более высокого дефицита требует роста нашей экономики. Рост — это единственный выход, — сказала она. — Нам необходимо пересмотреть долгосрочный бюджет ЕС, чтобы адаптироваться к кризису и обеспечить финансирование новых приоритетных направлений».

Метсола пояснила, что помимо энергетического кризиса перед ЕС остро стоит вопрос о размере помощи Украине, которую, по ее словам, следует увеличивать.

«Мы пытаемся найти деньги для оказания гуманитарной помощи Украине, для решения глобального продовольственного кризиса, для борьбы со стихийными бедствиями, для финансирования наших политических амбиций в области энергетики, обороны и стратегической автономии. И это не считая сотен миллиардов, необходимых для восстановления Украины», — сказала она.

Глава Европарламента отметила, что Брюссель вынужден тратить бюджет ЕС не на «приоритетные задачи, а на выплату долга Фонда восстановления и устойчивости» экономики ЕС NextGenerationEU.

«Растущие процентные ставки обязывают нас выплачивать гораздо больше денег, чем планировалось. Это дополнительные 450 миллионов евро в 2023 году. Это становится все труднее объяснить. Погашение долга не является добровольным — мы должны его выплачивать. Если процентные ставки останутся высокими, выплата долга NextGenerationEU сведет на нет все возможности бюджета по борьбе с кризисом и начнет съедать программы ЕС», — пояснила Метсола.

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