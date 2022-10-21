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12:21 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — сказал он после своего визита в Азербайджан.

Турецкий лидер добавил, что не теряет надежд организовать встречу коллег.

«Во время <…> переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру», — заявил Эрдоган.

Ранее российский лидер на заседании Совбеза заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Через несколько дней, по итогам визита в Казахстан, Путин подчеркнул, что Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, «о чем здесь тогда можно говорить?».

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия в контексте переговоров по Украине «бегать ни за кем не будет» и рассмотрит только конкретные серьезные предложения.

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