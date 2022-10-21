В Кремле не обсуждается увеличение срока службы по призыву и призыв женщин

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение министерства обороны», — сказал он, комментируя предложение увеличить срок службы в армии по призыву. «Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — повторил Песков.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии, что, по его мнению, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов. При этом сенатор подчеркнул, что решение этого вопроса относится к ведению президента и Министерства обороны РФ.
Также в СМИ приводилось мнение депутата Госдумы Алексея Чепы, который высказывался за использование в России опыта Израиля, призывающего в армию женщин.