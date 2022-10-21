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14:05 (мск), источник: ТАСС

В Кремле не обсуждается увеличение срока службы по призыву и призыв женщин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Темы увеличения срока службы в армии по призыву и призыва женщин в Кремле не обсуждаются, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение министерства обороны», — сказал он, комментируя предложение увеличить срок службы в армии по призыву. «Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — повторил Песков.

Говоря об идее призыва в армию женщин, пресс-секретарь также отметил, что в Кремле «никаких обсуждений на этот счет не было».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии, что, по его мнению, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов. При этом сенатор подчеркнул, что решение этого вопроса относится к ведению президента и Министерства обороны РФ.

Также в СМИ приводилось мнение депутата Госдумы Алексея Чепы, который высказывался за использование в России опыта Израиля, призывающего в армию женщин.

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