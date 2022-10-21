Песков прокомментировал задержание сына красноярского губернатора Артема Усса

«Наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России, это обязательная практика, и будет делаться все, что возможно. Разумеется, мы категорически против, и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — отметил представитель Кремля.
По его словам, в каждом конкретном случае задержания применяются разные меры для защиты. В каких-то случаях арестованные граждане обращаются за помощью к диппредставительствам, в каких-то случаях не обращаются, когда-то нужен адвокат, когда-то адвокат находится у самого гражданина, подчеркнул Песков.
Он и еще четыре россиянина обвиняются в уклонении от выполнения санкций США: торговле нефтью венесуэльской госкомпании PDVSA через неназванного российского «алюминиевого олигарха» для потребителей из России и Китая, а также в причастности к поставкам технологий двойного назначения для российского ВПК.
Адвокат Усса накануне заявил, что его подзащитный считает себя невиновным. Он отметил, что с момента ареста процесс должен продлиться до шести-семи месяцев, потому что есть месяц на запрос. По его словам, он не знает, почему Усс-младший был арестован именно в Италии и когда США объявили его в розыск. Сейчас Артем Усс находится в тюрьме города Бусто-Арсицио под Миланом.
МИД РФ после этого призвал граждан не ездить за границу при риске преследования со стороны США.