СМИ: украинские военные заявили, что у них заканчиваются ракеты ПВО

«Нам необходимо заменить наши старые системы (ПВО — ред.), потому что в скором времени они просто не смогут справляться с угрозами… И у нас заканчиваются ракеты», — приводит издание слова руководителя подготовки украинских войск ПВО Дениса Смажного, который сейчас находится за границей и обучается управлению американскими системами NASAMS.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.