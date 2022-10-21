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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: украинские военные заявили, что у них заканчиваются ракеты ПВО

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские военные признают наличие проблем со стоящими на вооружении системами ПВО и заявили, что у них заканчиваются ракеты, пишет газета Washington Post.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Нам необходимо заменить наши старые системы (ПВО — ред.), потому что в скором времени они просто не смогут справляться с угрозами… И у нас заканчиваются ракеты», — приводит издание слова руководителя подготовки украинских войск ПВО Дениса Смажного, который сейчас находится за границей и обучается управлению американскими системами NASAMS.

По его словам, в основном на вооружении у Киева стоят советские системы ПВО. Украина же призывает поставить ей более современные средства, такие как американские NASAMS или немецкие IRIS-T, «чтобы закрыть бреши в зоне покрытия», отмечает издание.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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