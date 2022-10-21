Путин создал совет при правительстве по обеспечению потребностей спецоперации

Согласно тексту документа, координационный совет создан для организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и исполнительной власти субъектов РФ при решении вопросов, связанных с обеспечением в ходе проведения военной операции. Среди прочего — совет будет содействовать строительству казарм и полигонов.
В состав совета вошли главы силовых ведомств, министры и заместители председателя правительства.
19 октября Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет на заседании Совета безопасности. В этот день президент ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также средний уровень реагирования на приграничных с Украиной регионах.