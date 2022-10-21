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16:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин создал совет при правительстве по обеспечению потребностей спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Согласно тексту документа, координационный совет создан для организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и исполнительной власти субъектов РФ при решении вопросов, связанных с обеспечением в ходе проведения военной операции. Среди прочего — совет будет содействовать строительству казарм и полигонов.

В состав совета вошли главы силовых ведомств, министры и заместители председателя правительства.

Среди них:

  • Премьер-министр Михаил Мишустин (председатель Координационного совета);
  • Директор ФСБ Александр Бортников;
  • Вице-премьер правительства Татьяна Голикова;
  • Директор Росгвардии Виктор Золотов;
  • Министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
  • Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;
  • Вице-премьер правительства Александр Новак;
  • Министр финансов Антон Силуанов;
  • Мэр Москвы Сергей Собянин (по согласованию);
  • Министр обороны Сергей Шойгу.

19 октября Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет на заседании Совета безопасности. В этот день президент ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также средний уровень реагирования на приграничных с Украиной регионах.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
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