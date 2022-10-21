Найденное в Ирландии сооружение оказалось древней гробницейК такому выводу пришел местный археолог
Фоторепортажи
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
16:32 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в заявлении ведомства.

Переговоры прошли сегодня. Других подробностей не приводится.

В последний раз российское оборонное ведомство сообщало о контактах Шойгу с Остиным в мае этого года.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Херсонской области уверены в освобождении еще трех регионов Украины
Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине
При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов
Белгородский губернатор сообщил о «массированном обстреле» села
Минобороны сообщило о срыве двух попыток наступления ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатияШойгу Сергей