Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в заявлении ведомства.
Переговоры прошли сегодня. Других подробностей не приводится.
В последний раз российское оборонное ведомство сообщало о контактах Шойгу с Остиным в мае этого года.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.