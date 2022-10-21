Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, — сказал Макрон. — Это двойные стандарты».
По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку «речь идет об искренности в трансатлантической торговле». «Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», — отметил французский лидер.
«Перед нами стоит двойная задача: снизить цены по сравнению с сегодняшними и наделить себя возможностями по обеспечению механизма для подготовки к следующей зиме. Она не будет проще, чем нынешняя, даже наоборот, — сказал он. — Мы готовились к тому, что следующую зиму нам придется обходиться вообще без российского газа. То есть мы должны скорейшим образом сбить цену и иметь при этом возможность пройти зиму 2023−2024 года».
В этой связи, по словам Макрона, участники саммита пришли к соглашению о необходимости учреждения нового европейского индекса цен на газ. Он выразил убеждение, что действующий в настоящее время индекс на крупнейшей в Европе газовой бирже (виртуальный хаб Title Transfer Facility, TTF) «не отвечает реальности нынешнего газового рынка» и слишком подвержен действиям спекулянтов.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за введенных против РФ санкций.