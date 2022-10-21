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Спецоперация на Украине
19:55 (мск), источник: © РИА Новости

Минкультуры: уехавшие деятели культуры исчезают с афиш по запросу общества

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Минкультуры РФ сообщило, что высказавшиеся против спецоперации и уехавшие за рубеж деятели культуры исчезают с афиш по запросу граждан.

Источник: РИА "Новости"

Ранее писатель Борис Акунин сообщил в соцсетях, что его имя убрали с афиш РАМТ из спектаклей, поставленных по его пьесам, по требованию Минкультуры РФ. Писатель добавил, что его имя также исчезло с афиш Александринского театра.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши», — говорится в сообщении министерства.

В Минкультуры РФ рассказали, что в ведомство поступает «большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений».

«Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — подчеркнули в ведомстве.

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