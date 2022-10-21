23:32 (мск), источник: ТАСС
Соратник Джонсона сообщил, что он вступает в борьбу за пост британского премьера
Бывший глава правительства 22 октября вернется в Великобританию после отпуска в одной из стран Карибского бассейна.
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ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова будет претендовать на должность главы правительства после отставки Лиз Трасс. Об этом в пятницу сообщил соратник Джонсона депутат Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Джеймс Даддридж в интервью телеканалу Sky News.
По словам парламентария, экс-премьер лично заверил его в готовности участвовать в предвыборной гонке. «Я собираюсь сделать это», — сказал Джонсон, которого процитировал Даддридж. Парламентарий отметил, что бывший глава правительства в субботу вернется в Великобританию после отпуска в одной из стран Карибского бассейна.
Члены Палаты общин от Консервативной партии могут выдвинуть свои кандидатуры на пост премьера до 14:00 (16:00 мск) 24 октября. При этом им необходимо будет преодолеть барьер 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357 человек, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования. Согласно телеканалу Sky News, к вечеру пятницы Джонсон уже успел заручиться поддержкой 43 депутатов-консерваторов. О готовности голосовать за него сообщили в том числе пять членов действующего кабмина, включая министра обороны Бена Уоллеса.
На данный момент официально об участии в борьбе за пост премьер-министра объявила только лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По сведениям Sky News, пока ей удалось добиться поддержки лишь 18 парламентариев-тори. Фаворитом гонки считается бывший министр финансов Риши Сунак, который склонил на свою сторону уже 74 члена фракции Консервативной партии.
После того, как определятся двое финалистов, рядовым членам Консервативной партии, число которых, по разным данным, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс. человек, предложат определить победителя с помощью электронного голосования. Его итоги должны быть подведены к 28 октября. Однако если набрать 100 голосов в первом раунде сможет лишь один кандидат, то он сразу же будет объявлен новым лидером партии и премьер-министром страны.