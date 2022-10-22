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Спецоперация на Украине
02:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Воздушно-десантная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину при эскалации

Впервые почти за 80 лет в Европе размещена 101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы».

Источник: AFP 2022

Ее командиры заявили CBS News, что они прибыли для защиты НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

101-я воздушно-десантная дивизия — легкая пехотная группировка численностью 4,7 тыс. военных. Она размещена на территории Румынии. Телеканал называет дивизию одной из самых элитных.

«Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Мы легкая пехота, но опять же, мы приносим эту мобильность для авиации и воздушных атак», — сказал заместитель командующего дивизией Джон Любас.

Американские власти и руководство НАТО неоднократно заявляли, что не будут отправлять на Украину своих военных. Летом 2022 года Североатлантический альянс решил нарастить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тыс. до 300 тыс. военных.

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