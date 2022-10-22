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02:41 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах

Американский лидер отметил, что окончательное решение об этом не принял.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что у него есть намерение принять участие в борьбе за пост главы государства на выборах в 2024 году, но окончательного решения на этот счет он пока не принял.

«Я не принял официального решения, но это мое намерение», — сказал американский лидер в интервью телеканалу MSNBC, вышедшем в эфир вечером 21 октября.

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