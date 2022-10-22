Небензя обвинил Украину в терроризме на российских землях

Власти Украины устраивают диверсии и теракты на российской территории при кураторстве западных хозяев, примеров этому масса, но апогеем стал теракт на Крымском мосту, сказал российский постпред.
Он обратил внимание на избирательный подход всемирной организации к разрушениям гражданской инфраструктуры. Однако, по его словам, секретариат всё-таки озадачился этой проблемой.
«К сожалению, снова однобоко: мы не услышали ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе», — посетовал Небензя.
Ранее, напомним, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что силовики пресекли готовившийся украинскими спецслужбами теракт на транспортном терминале в Брянске. Задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России.