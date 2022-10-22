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Спецоперация на Украине
05:17 (мск), источник: Life.ru

Небензя обвинил Украину в терроризме на российских землях

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Киев в использовании террористических методов на территории России под покровительством Запада. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН.

Источник: AP 2022

Власти Украины устраивают диверсии и теракты на российской территории при кураторстве западных хозяев, примеров этому масса, но апогеем стал теракт на Крымском мосту, сказал российский постпред.

Он обратил внимание на избирательный подход всемирной организации к разрушениям гражданской инфраструктуры. Однако, по его словам, секретариат всё-таки озадачился этой проблемой.

«К сожалению, снова однобоко: мы не услышали ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе», — посетовал Небензя.

Ранее, напомним, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что силовики пресекли готовившийся украинскими спецслужбами теракт на транспортном терминале в Брянске. Задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России.

Справка
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