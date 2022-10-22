Токаев ответил на заявления, что Казахстан случайно обрел свободу

«Казахская мудрость гласит: “Без суверенитета не будет и народа”. Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто “Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость”. Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время», — подчеркнул глава государства.
«В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий», — отметил Токаев.
Он поздравил всех казахстанцев «с самым большим праздником в нашей стране — Днем Республики». «Это день возрождения многовековой традиции казахской государственности. Это день, когда сбылась мечта предков, сражавшихся за свободу», — сказал президент.
Он напомнил, что 25 октября 1990 года была принята декларация о независимости Казахстана. «Этот документ стал политико-правовой основой нашей независимости. Одним словом, Декларация — великий документ, проложивший путь к независимости нашей страны», — отметил глава государства.
«Можно сказать, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг», — подчеркнул Токаев.
По его словам, декларация о суверенитете — победа смелости и дипломатии, разума и терпения. «Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности», — сказал президент.
На состоявшемся в Улытау Национальном курултае глава государства предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.
«С этого года День Республики стал государственным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики — это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности», — отметил Токаев.
«Как известно, слово “республика” в переводе с латинского языка означает “общее дело”. Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане — это опора государства. Без граждан не будет и государства», — добавил он.
В этом году впервые за много лет в Казахстане 25 октября будет праздноваться национальный праздник — День Республики. Эта дата в стране не отмечалась в течение 13 лет. Указом главы государства она была вновь включена в календарь как национальный праздник.
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