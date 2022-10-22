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10:57 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам… Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её завершения», — говорится в сообщении.

Добавляется, что для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

«Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы. Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвёртого месяца после дня окончания военной службы», — добавляется в сообщении.

Также отмечается, что задолженность можно будет оплатить в рассрочку, размер первого платежа которого составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.

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