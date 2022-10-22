Шольц опроверг угрозы России эскалацией конфликта на Украине

Шольц ответил на вопрос издания о том, угрожал ли когда-либо президент РФ Владимир Путин Германии эскалацией конфликта на Украине.
«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
13 сентября президент Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. Помимо этого глава российского государства напомнил канцлеру ФРГ о пакетном характере «зерновой сделки», которая предусматривает и беспрепятственный вывоз российского продовольствия.
После этого Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk говорил, что переговоры с президентом России проходят, как правило, в дружеском тоне.
В октябре стало известно, что парламент Германии планирует направить Украине новый пакет помощи на 11 млн евро в преддверии холодов. Кроме того, вооруженные силы ФРГ поставят Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и боеприпасы к ним, а также 50 бронемашин Dingo. Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечало, что немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Киеву военной продукции на сумму 775 млн евро.