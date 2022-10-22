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15:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев выступил против изменения статуса постоянных членов Совбеза ООН

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе их право на вето, нельзя пересматривать. При этом он не исключил возможность расширения числа постоянных членов Совбеза ООН.

Источник: РИА "Новости"

«Статус постоянных членов Совета Безопасности—основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето. Число государств—постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны», — написал Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, ООН ждет системный кризис, если будет изменен статус постоянных участников Совбеза.

Постоянные члены Совета Безопасности ООН: США, Франция, Великобритания, Китай и Россия.

Дмитрий Медведев также утверждает, что по уставу ООН страны могут проводить военные операции на территории других государств, чтобы «предотвратить дальнейшие убийства, геноцид и другие преступления против своих граждан». По его словам, этим правом пользовались многие страны.

Ранее страны Запада не раз высказывали предложение реформировать Совбез ООН. В том числе они предлагали изменить состав постоянных членов и лишить Россию права вето. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступал против исключения России из Совбеза. Обсуждение возможной реформы проходит из-за военной операции на Украине.

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