В Венгрии заявили, что не допустят новых санкций ЕС против российского газа

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — сказал он, дав понять, что Венгрия руководствуется исключительно прагматическими соображениями в подходе к этому вопросу. Гуйяш подчеркнул, что «это не ответный жест в сторону России» и контракты с «Газпромом» не имеют ничего общего с позицией Венгрии в отношении событий на Украине. Будапешт продолжает выступать с осуждением действий Москвы в украинском конфликте.
Гуйяш пояснил, что венгерское правительство не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку они не способствуют урегулировании ситуации на Украине и лишь вредят самим европейским странам. Добиться прекращения украинского конфликта можно только путем переговоров, в которых наряду с Россией и Украиной должны принять участие США и Евросоюз, отметил глава канцелярии премьера, имеющий ранг министра в правительстве Венгрии.