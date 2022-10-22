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17:12 (мск), источник: ТАСС

В Венгрии заявили, что не допустят новых санкций ЕС против российского газа

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Венгрии не допустит введения Евросоюзом никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским компаниям. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Источник: Reuters

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — сказал он, дав понять, что Венгрия руководствуется исключительно прагматическими соображениями в подходе к этому вопросу. Гуйяш подчеркнул, что «это не ответный жест в сторону России» и контракты с «Газпромом» не имеют ничего общего с позицией Венгрии в отношении событий на Украине. Будапешт продолжает выступать с осуждением действий Москвы в украинском конфликте.

Гуйяш пояснил, что венгерское правительство не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку они не способствуют урегулировании ситуации на Украине и лишь вредят самим европейским странам. Добиться прекращения украинского конфликта можно только путем переговоров, в которых наряду с Россией и Украиной должны принять участие США и Евросоюз, отметил глава канцелярии премьера, имеющий ранг министра в правительстве Венгрии.

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