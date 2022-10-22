Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба

«Говорю об этом впервые. Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», — сказал Эрдоган в субботу, комментируя инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект в парламент. Выступление президента в городе Малатья на юго-востоке Турции транслировал телеканал ТRТ.
«Мы завершили подготовку [по внесению поправок в конституцию]. Мы направим поправки в парламент», — добавил Эрдоган. Ранее он предлагал подготовить поправки к основному закону, закрепляющие права женщин носить мусульманские атрибуты одежды. Минюст, по сообщениям местных СМИ, уже завершил эту работу.
Референдум в Турции в последний раз проводился в 2017 году по вопросу внесения поправок в конституцию о переходе страны к президентской форме правления с парламентской. Она действует в республике с 2018 года. Решение о проведении референдума принимает парламент, для этого необходимо конституционное большинство (330 голосов из 600).
Эрдоган до этого заявлял, что проблемы ношения в Турции женщинами хиджаба нет. При 20-летнем нахождении возглавляемой им происламской Партии справедливости и развития у власти в стране фактически узаконено ношение мусульманских атрибутов одежды в госучреждениях. Оппозиция, ранее видевшая в этом нарушение принципов светского устройства государства, в преддверии всеобщих выборов, которые планируются в июне 2023 года, выступила с инициативой «закрепления в законодательстве религиозных свобод».