Уход экс-председателя Китая с заседания Компартии объяснили плохим самочувствием

«Корреспонденту “Синьхуа” Лю Цзявэню стало известно, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании… несмотря на то, что теперь ему требуется время для восстановления сил», — говорится в сообщении агентства (цитата по AFP).
«Когда он почувствовал себя плохо во время заседания, персонал, заботясь о его здоровье, сопровождал его в комнату рядом с местом проведения заседания для отдыха. Сейчас ему намного лучше», — сообщает «Синьхуа».
Согласно видео из зала, где проходила церемония, распорядитель попытался взять сидящего 79-летнего Ху Цзиньтао за руку, но тот не поддался. Затем распорядитель попытался поднять Ху обеими руками, ухватив его за подмышки.
После обмена репликами продолжительностью около минуты, в ходе которого Ху кратко переговорил с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном, его вывели из зала, сообщало AFP.
Сегодня днем результаты поиска «Ху Цзиньтао» на китайском аналоге Twitter Weibo были, по-видимому, подвергнуты жесткой цензуре, отмечает агентство.
Ху Цзиньтао занимал пост генсекретаря ЦК Компартии Китая с 2002 по 2012 год, пост председателя КНР — с 2003 по 2013 год. Си Цзиньпин сменил его на обеих должностях. XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября.