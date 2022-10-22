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Спецоперация на Украине
22:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз обвинили в нежелании мирно урегулировать конфликт на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) не демонстрирует готовности решить мирным путем конфликт на Украине. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Источник: Reuters

По ее словам, ЕС продолжает «бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий». «На это в том числе направлены решения о дополнительном финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины», — отметила она.

Захарова отметила, что страны Евросоюза будут тренировать и оснащать «смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру».

Ранее стало известно о проведении заседания Европейского союза (ЕС) 17 октября в Люксембурге, на котором обсудят шестой пакет военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины. Уточняется, что ЕС выделит Киеву 500 миллионов евро. Таким образом, Евросоюз доведет общую военную помощь из так называемого Европейского фонда мира до 3,1 миллиарда евро.

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