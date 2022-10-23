Саркози отметил, что не понимает, какой статьей европейских договоров фон дер Ляйен может обосновать свою компетентность в области закупок оружия. Экс-президент Франции заявил, что жители Европы только и слышат про миллиарды евро, которые были потрачены на закупку вооружений.
Также Саркози напомнил, что в 2008 году он вместе с Ангелой Меркель отказал Украине во вступлении в НАТО. Он считал, что иначе Россия это расценит как провокацию.
Экс-президент также выразил мнение, что Евросоюз находится «в рабстве» у США. В то же время он оценил готовность нынешнего президента Эммануэля Макрона общаться с властями РФ.
Ранее китайское издание Global Times сообщило, что Европа стала осознавать, что стала жертвой глобальной стратегии США. Евросоюз надеялся на помощь США, однако американский сжиженный природный газ оказался дороже, чем трубопроводный газ из России.
По мнению экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса, Евросоюз ждет экономический крах. Уже сейчас в его странах происходит быстрая деиндустриализация. ЕС находится в «глубоком кризисе», однако понимание этого придет только к следующей зиме. Экс-министр считает, что главная проблема Евросоюза заключается в том, что «союза» в реальности не существует.