Шойгу предупредил трех иностранных коллег о провокации с «грязной бомбой»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Британии Беном Уоллесом, сообщила пресс-служба российского ведомства. Это уже третьи за день переговоры Шойгу с иностранными коллегами.
В ходе беседы Шойгу довел до Уоллеса информацию о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы», говорится в сообщении ведомства.
Ранее 23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Акаром Хулуси и главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. В ходе бесед российский министр также говорил коллегам о «грязной бомбе».
О подготовке провокации ВСУ на территории Украины с использованием «грязной бомбы» ранее сообщило государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на «вызывающие доверия источники из разных стран».
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил изданию Liga.net, что сообщения о подготовке провокации с «грязной бомбой» являются «абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом».
Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения. В этом контексте «грязная бомба» уже упоминалась за время конфликта на Украине. Так, член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что попадание снаряда по хранилищу отработанного топлива на Запорожской АЭС будет сравнимо со взрывом «грязной бомбы».