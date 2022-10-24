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02:19 (мск), источник: РБК

Макрон обвинил власти России в «манипуляции православием»

Религиозным лидерам следует противостоять «безумию этих событий», но в Москве манипулируют РПЦ, считает Макрон. Патриарх Кирилл отвергал обвинения в милитаризме, призывал молиться за солдат России и не считать украинцев врагами.

Источник: Reuters

Власти России используют руководство православной церкви для оправдания своей политики на Украине, однако роль религий заключается в защите достоинства и всеобщего уважения, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на конференции «Взывая к миру» в Риме. Трансляция шла на YouTube.

«Религиозные лидеры также играют роль сопротивления перед лицом безумия этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией манипулируют те, кто находится у власти в России», — сказал президент Франции (цитата по Reuters).

Сопротивление, уточнил Макрон, означает в этом случае «никогда не попадаться в ловушку, не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию сводить на нет достоинство каждого человека».

Во время выступления президент Франции в зале находился митрополит Волоколамский Антоний, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ, указывает Reuters. Агентство пишет, что тот занимает второе место в иерархии РПЦ после митрополита Кирилла.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно комментировал ввод российской армии на Украину. В конце февраля он призвал все стороны конфликта избегать жертв среди мирного населения, подчеркнув, что сопереживаем всем, кого «коснулась беда». Он утверждал, что русские и украинцы — один народ, который пытаются разделить внешние силы, а также призывал молиться за российские войска.

Глава РПЦ при этом отвергал обвинения в наличии милитаризма в своих словам и советовал не считать украинцев врагами. «Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата?», — поинтересовался он в сентябре.

Михаил Добрунов

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