12:27 (мск), источник: ТАСС
В МИД Ирана назвали позицию США по выходу на ядерную сделку лицемерной
Вашингтон не сможет заставить Тегеран пойти на односторонние уступки путем запугивания и провокаций, подчеркнули в ведомстве.
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КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Позиция США по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является лицемерной. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канани.
«Американцы неоднократно направляли сообщения по различным каналам и подчеркивали готовность вернуться к соглашению. Если американцы официально заявляют об отсутствии планов [по восстановлению СВПД], зачем они посылают сообщения через посредников и подчеркивают готовность вернуться к сделке», — говорится в заявлении Канани, опубликованном на сайте МИД исламской республики. «Американцы лицемерят», — подчеркнул Канани, комментируя позицию США по возвращению к СВПД. «Похоже, что американцы хотят вернуться к соглашению и ничего за это не заплатить», — добавил он.
По словам Канани, США являются «участниками беспорядков и поддерживают бунтовщиков в Иране». «Американцы не смогут заставить Иран пойти на односторонние уступки путем запугивания и провокаций. <…> Иран привержен СВПД при условии, что США также привержены условиям соглашения», — заявил официальный представитель иранского МИД.
На прошлой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что восстановление СВПД по ядерной программе Ирана не находится в настоящее время в центре внимания администрации США, поскольку расхождения между двумя сторонами слишком велики. Он подчеркнул, что США сконцентрированы на привлечение руководства Ирана к ответственности «за то, как он обращается с мирными протестующими в своей стране и на оказании поддержки этим протестующим».
Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана был подписан Ираном и группой постоянных членов Совета Безопасности ООН: Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и не входящей в СБ ООН Германией. Он предполагал поэтапную отмену санкций против Тегерана, в том числе всех запретов на экспорт его нефти и нефтепродуктов, в обмен на шаги по обеспечению исключительного гражданского характера ядерной программы этой страны. В 2018 году из СВПД вышли США, полностью блокировав его реализацию. С 2021 года был предпринят ряд попыток восстановления соглашения, которые пока не принесли результатов.