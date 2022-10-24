Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе именно господин Сунак считался безусловным фаворитом гонки. Правила выборов во многом тому способствовали. Потенциальные кандидаты должны были заручиться поддержкой 100 коллег по консервативной фракции в парламенте и объявить о своем желании стать лидером партии. В случае, если бы это сумел сделать только один кандидат, он автоматически становился бы лидером партии. Если же кандидатов оказалось бы двое, было бы проведено электронное голосование всех членов партии.
Первой свою кандидатуру выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт, однако ей не удалось получить необходимое число голосов коллег-парламентариев.
Куда более серьезным противником господина Сунака был бывший премьер-министр Борис Джонсон. Ему, по некоторым сведениям, легко удалось собрать необходимые голоса. Более того, по всем опросам, во втором общепартийном туре господин Джонсон без особых проблем обходил своего конкурента. Но продемонстрировав свои силы, Борис Джонсон отказался от участия в гонке.
Ожидается, что уже во вторник король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром. Предполагается, что новое правительство страны будет сформировано в кратчайшие сроки. Уже понятно, что своих постов, скорее всего, лишатся министры иностранных дел и обороны, открыто поддержавшие кандидатуру Бориса Джонсона. Но их уход не приведет к изменению позиции страны к самым серьезным мировым событиям, в том числе, событиям на Украине (при господах Джонсоне и Трасс Британия была едва ли не самым активным союзником Киева).
«Отношение к Украине стало… лакмусовой бумажкой, по которой оценивается патриотизм и авторитет любого крупного британского политика. Практически невозможно представить себе высокопоставленного консервативного политика, отходящего от существующего (положения дел — Ъ). Единственный вопрос касается повышения британского оборонного бюджета на 3%, но я не вижу никакой вероятности сокращения такого бюджета или изменения похода к вопросу о поддержке Украины», — заметил «Ъ» директор аналитической компании Brand Finance и эксперт в области политики Робер Хэй.