Мишустин уволил курировавшего безопасность Крымского моста замминистра

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.
Ранее РБК писал, что после взрыва на Крымском мосту 8 октября уволен будет именно Суханов. Об этом РБК рассказали источники близкие к Минтрансу, а также федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу.
В министерстве Суханов занимался в первую очередь вопросами безопасности транспортной отрасли и курировал деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». В январе 2017 года, еще до того как Суханов занял пост профильного замминистра, правительство назначило именно это предприятие исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста.
Грузовик, следовавший в Крым, взорвался на мосту утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва рухнули два автомобильных пролета полосы в Крым и загорелись цистерны с топливом в составе, следовавшем по железнодорожной ветке моста. Погибли четыре человека. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты моста и передал ФСБ полномочия по организации этих мер.
Позже он назвал произошедшее терактом и обвинил в его подготовке украинские спецслужбы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.
По версии российского следствия, бомбу замаскировали в рулонах строительной полиэтиленовой пленки. В начале августа груз отправили из порта Одессы в Болгарию, затем в Грузию, а оттуда — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Далее его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь, сообщила ФСБ.
14 октября 2022 года суд в Симферополе арестовал суд пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта на Крымском мосту. 17октября Басманный суд Москвы арестовал еще трех человек, которых считают причастными к организации взрыва на мосту.