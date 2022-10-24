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19:53 (мск), источник: Московский комсомолец

Ходаковский вычислил уход Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Создание батальона — довольно сложная задача. В наше время власть не позволила бы организовать на ровном месте добровольческий батальон по образцу 2014 года. Поэтому, когда пошел слух, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на это отважился, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в этом сильно усомнился.

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Источник: РИА "Новости"

Комбат сразу заподозрил, что «подобрать» его могло только ЧВК. Исключительно в частных военных компаниях есть сейчас возможность вооружить, финансировать и легализовать любое формирование.

«Телефон, который обнародовал Стрелков, принадлежит человеку, который отвечает за формирование двенадцатого, как утверждают источники, отряда Вагнера с позывным Ольхон», — пояснил Ходаковский.

Он добавил, что это стало бы элегантным шагом. Евгений Пригожин получил бы в свою обойму Стрелкова вместе с дополнительным ресурсом. Следовательно, был бы обеспечен прирост одного из подразделений. Ходаковский похвалил Пригожина за рачительность — у хорошего хозяина все пристроено.

Ранее Игорь Стрелков объявил о наборе добровольческого отряда с заключением контракта как минимум на полгода. Он объяснил, что требуются мотострелки, экипажи бронетехники и повар. Все — физически выносливые мужчины не старше 50 лет. Стрелков предупредил, что в отряде строго запрещены любые злоупотребления.

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