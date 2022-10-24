Ходаковский вычислил уход Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Комбат сразу заподозрил, что «подобрать» его могло только ЧВК. Исключительно в частных военных компаниях есть сейчас возможность вооружить, финансировать и легализовать любое формирование.
«Телефон, который обнародовал Стрелков, принадлежит человеку, который отвечает за формирование двенадцатого, как утверждают источники, отряда Вагнера с позывным Ольхон», — пояснил Ходаковский.
Он добавил, что это стало бы элегантным шагом. Евгений Пригожин получил бы в свою обойму Стрелкова вместе с дополнительным ресурсом. Следовательно, был бы обеспечен прирост одного из подразделений. Ходаковский похвалил Пригожина за рачительность — у хорошего хозяина все пристроено.
Ранее Игорь Стрелков объявил о наборе добровольческого отряда с заключением контракта как минимум на полгода. Он объяснил, что требуются мотострелки, экипажи бронетехники и повар. Все — физически выносливые мужчины не старше 50 лет. Стрелков предупредил, что в отряде строго запрещены любые злоупотребления.