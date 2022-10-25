В Белом доме опровергли данные о проверке Маска в связи с его позицией по России и Украине

«Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя указанные данные.
«Проверка в сфере национальной безопасности — это неправда», — утверждала официальный представитель американского лидера. «Мне действительно больше нечего сказать на этот счет, про Илона Маска, насчет того, что он решает делать или не делать», — добавила Жан-Пьер.
Между тем, как передало 21 октября информационное агентство Bloomberg, администрация США рассматривает возможность проведения проверки в отношении Маска на предмет соответствия его деятельности интересам национальной безопасности. Как указало агентство, в Вашингтоне «обеспокоены угрозами» Маска прекратить обслуживание спутниковой системы связи Starlink на Украине, а также намерениями вместе с группой международных инвесторов приобрести социальную сеть Twitter. Тревогу администрации также вызывают политические взгляды предпринимателя, которые якобы «становятся все более пророссийскими». По информации источников агентства, власти США утверждают, что предложения Маска по мирному урегулированию на Украине выгодны руководству России.
В связи с этим правительство США, как говорилось в публикации, совместно с представителями разведсообщества приступило к проработке вариантов проверки предпринимательской деятельности бизнесмена. Подобные обсуждения «пока находятся на ранней стадии», однако наиболее очевидным решением стала бы инициация проверочных мероприятий на предмет рисков для национальной безопасности, потенциально возникающих от сделок и операций Маска, в Комитете по иностранным инвестициям в США, который проверяет сделки по приобретению долей в американских компаниях иностранными инвесторами, поясняет агентство. В качестве формального повода для подключения данного органа можно было бы использовать тот факт, что предприниматель намерен приобрести компанию Twitter совместно с инвесторами из Саудовской Аравии, Китая и Катара, уточняют источники агентства.
3 октября Маск изложил в Twitter свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, повторное проведение референдумов в новых регионах России под наблюдением ООН может быть решением конфликта. При этом американский бизнесмен отметил, что Украина может стать нейтральной страной. 14 октября Маск также заявил о том, что его компания SpaceX не может бесконечно финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, однако позже компания отозвала свое обращение к Пентагону с просьбой о финансовой поддержке.