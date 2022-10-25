02:40 (мск), источник: © РИА Новости
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов.
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«Мы отвечаем слабо», — сказал Кадыров, аудиосообщение которого опубликовано в его Telegram-канале.
При этом он выступил за более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
По его словам, спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. Кадыров добавил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет. «У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» — добавил он.
«Я вам даю слово… мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», — пообещал глава Чечни.
Кадыров также назвал происходящее на Украине «войной христиан и мусульман с сатанизмом» и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?».