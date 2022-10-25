В Турции заявили, что добиваются скидки на газ из России

Министр заявил, что Анкара настойчиво добивается скидки на большое количество газа, которое покупает у Москвы, а также попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежи. Небати отметил, что ожидает «хороших новостей» по обоим направлениям.
Президент России Владимир Путин 16 сентября после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества сообщил о достижении договоренности по оплате турецкой стороной 25% поставок российского газа в рублях. Спустя несколько дней министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез говорил, что соглашение об оплате 25% поставок российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время.
В начале октября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Турция якобы попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года. Однако эта информация не получила подтверждения. Источники в Анкаре затем сообщили, что такого вопроса на переговорах по газу в повестке нет.