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09:41 (мск), источник: Life.ru

Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю вас с Днём таможенника РФ. На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности», — отметил Путин.

По словам главы государства, в условиях беспрецедентного внешнего давления сотрудники таможни постоянно совершенствуются, внедряют цифровые технологии и электронные сервисы, а также стремятся сделать службу динамично развивающимся и современным ведомством.

«Убеждён, что и впредь вы будете действовать твёрдо и решительно, чётко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству», — добавил российский лидер.

Кстати, 5 октября президент поздравил российских педагогов с Днём учителя. Владимир Путин пообещал, что власти и дальше будут совершенствовать учебный процесс, строить новые школы, а также оказывать всю необходимую поддержку. И особо это важно, как подчеркнул глава государства, для новых регионов нашей страны.

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