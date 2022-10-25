Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

«Поздравляю вас с Днём таможенника РФ. На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности», — отметил Путин.
По словам главы государства, в условиях беспрецедентного внешнего давления сотрудники таможни постоянно совершенствуются, внедряют цифровые технологии и электронные сервисы, а также стремятся сделать службу динамично развивающимся и современным ведомством.
«Убеждён, что и впредь вы будете действовать твёрдо и решительно, чётко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству», — добавил российский лидер.
Кстати, 5 октября президент поздравил российских педагогов с Днём учителя. Владимир Путин пообещал, что власти и дальше будут совершенствовать учебный процесс, строить новые школы, а также оказывать всю необходимую поддержку. И особо это важно, как подчеркнул глава государства, для новых регионов нашей страны.